Taça da Liga. Casa Pia vence Santa Clara nos Açores em jogo entre os últimos do grupo D

Nos Açores, depois de o Santa Clara conseguir o empate em período de descontos, o golo decisivo chegou no último ‘sopro' do jogo, num grande golo de Mateus, que assegurou a vitória ao Casa Pia, naquele que foi o primeiro encontro de Ricardo Peres no comando técnico do último classificado da II Liga.



Com este resultado, o Casa Pia fica em terceiro lugar do grupo D da Taça da Liga, com três pontos, enquanto o Santa Clara, da I Liga, fica em último e sai da competição sem qualquer ponto conquistado.



Numa primeira parte disputada a ritmo de treino, apenas se registou uma oportunidade de golo, a favor do Santa Clara. Sete minutos corridos, Ukra, sem marcação, recebeu dentro da grande área, mas não acertou com as redes adversárias e atirou por cima da baliza à guarda de Vanderlaan.



A segunda parte começou praticamente com a melhor oportunidade de golo para o Casa Pia, protagonizado por um jogador do Santa Clara: após cruzamento, aparentemente inofensivo, João Lucas, com um corte defeituoso, acertou na malha superior da própria baliza.



A segunda parte desenrolou-se sem grande história, com o Santa Clara com mais bola, mas sem saber bem o que fazer com ela.



Na altura em que os açorianos estavam melhor no encontro, foi o Casa Pia quem marcou. O recém-entrado Kenidy, aos 77 minutos, após assistência de Mateus, mostrou eficácia dentro da área e atirou para o fundo das redes.



O Santa Clara procurou reagir, e depois de uma tentativa acrobática de Carlos Júnior, aos 86, defendida por Vanderlaan, iria chegar ao golo já em período de compensação. Aos 90+2, João Afonso, em missão ofensiva, cabeceou para o fundo das redes do Casa Pia.



Quando já se pensava que o jogo terminaria empatado, foi preciso esperar até ao fim para o se assistir ao melhor momento do encontro: no último suspiro do jogo, Mateus, com um grande remate fora da área, garantiu a vitória ao Casa Pia.