Taça da Liga. FC Porto conta com três lesionados

Estas "baixas" já se fizeram sentir antes da vitória dos 'dragões' sobre o Académico de Viseu, da II Liga, por 3-0, na quarta-feira.





O guarda-redes Francisco Meixedo e o avançado brasileiro Evanilson estão a recuperar desde o final do ano passado de mazelas no menisco do joelho esquerdo e no ligamento lateral interno do joelho direito, respetivamente, enquanto o médio sérvio Marko Grujic figura no boletim clínico desde terça-feira, com uma tendinopatia do isquiotibial à direita.



Os campeões nacionais prosseguem os trabalhos na sexta-feira, a partir das 10:30, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, com o treinador Sérgio Conceição e um futebolista a designar a falarem em conferência de imprensa às 12:00.



O FC Porto, finalista derrotado em 2009/10, 2012/13, 2018/19 e 2019/20, vai defrontar o Sporting, vencedor em 2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/22 e bicampeão em título, no sábado, às 19:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, no encontro decisivo da 16.ª edição da Taça da Liga, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.



