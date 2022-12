Taça da Liga. Grupo E decide-se em Portimão

A equipa de Barcelos lidera o grupo, com quatro pontos, e apura-se para os quartos de final em caso de vitória em Portimão, mas os algarvios, segundos, com três, também podem seguir em frente com um triunfo no encontro, mas, neste caso, dependem ainda do resultado do outro encontro, ambos com início às 20h45.Na Covilhã, o Sporting local, quarto, com um ponto, recebe o Nacional, terceiro, com três, numa partida em que os insulares precisam de vencer e esperar que no outro encontro se registe um empate, ou que o Portimonense vença, mas por números inferiores aos registados num eventual triunfo do conjunto madeirense.A presente edição da prova está a ser disputada em moldes diferentes devido à paragem do campeonato para a realizaçao do Mundial. Os vencedores de cada um dos oito grupos avançam para os quartos de final, dos quais sairão as quatro equipas que vão disputar a fase final da prova.O Sporting de Braga, Boavista e Sporting já garantiram o apuramento para os quartos de final.