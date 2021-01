Taça da Liga. PSP pede a adeptos para não acompanharem equipas

Em comunicado, a força policial lembra queAssim, “não sendo permitida a deslocação de adeptos para acompanhamento das equipas”, a PSP de Leiria “desaconselha fortemente” as mobilizações de adeptos até Leiria e promete que tomará “as medidas previstas na lei se as mesmas ocorrerem”.Para garantir a segurança

Na terça-feira, Sporting e FC Porto disputam a primeira meia-final da Taça da Liga (19h45), no Estádio Municipal de Leiria, com a outra meia-final, entre Sporting de Braga e Benfica, agendada para quarta-feira (19h45) no mesmo local. A final da competição está marcada para sábado.