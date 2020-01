Taça de Portugal. Artur Soares Dias na Luz e Rui Costa no Dragão

Artur Soares Dias é o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir o jogo entre Benfica e Rio Ave, marcado para esta terça-feira, às 21h15, no Estádio da Luz.



Rui Licínio e Paulo Soares serão os árbitros assistentes e João Malheiro Pinto o 4.º árbitro.



Na Cidade do Futebol, nas funções de videoárbitro, vai estar Tiago Martins, assistido por Pedro Mota.



Rui Costa foi o árbitro escolhido para dirigir o jogo entre FC Porto e Varzim, agendado para esta terça-feira, às 18h00, no Estádio do Dragão.



Tiago Costa e João Bessa Silva serão os árbitros assistentes e Fábio Melo o 4.º árbitro.



Na Cidade do Futebol, nas funções de videoárbitro, vai estar Cláudio Pereira, assistido por Álvaro Mesquita.