Taça de Portugal. Benfica e Braga procuram os "quartos"

O Benfica vai receber o Sporting de Braga, finalista em 2022/23, menos de um mês depois das duas equipas se terem encontrado para a I Liga, em jogo da 14.ª jornada, disputado em Braga, que os lisboetas venceram por 1-0, com um tento de Casper Tengstedt.Na época passada, as duas equipas também se encontraram na Taça de Portugal, então em jogo dos quartos de final, realizado em Braga, com os "arsenalistas" a seguirem em frente no desempate por grandes penalidades.O Benfica é recordista com 26 troféus conquistados e Sporting de Braga venceu a prova três vezes.





O favoritismo pertence à equipa da casa, que não só beneficia de estar perante os seus adeptos como chega a este jogo depois de atingir, com um 0-3 em casa do Arouca, as cinco vitórias consecutivas e 10 jogos sem perder em todas as competições. É um dos bons momentos da temporada para os comandados de Schmidt, que ainda contam com várias baixas no departamento das lesões mas que têm, mesmo assim, vários elementos em boa forma. Entre os ausentes contam-se: Alexander Bah, David Neres, Juan Bernat e Casper Tengstedt. Quem poderá estrear-se ainda que a tempo parcial é Marcos Leonardo, o reforço de 18 milhões de euros que aponta à estreia neste duelo.





Na antevisão à receção ao Braga, Roger Schmidt mostrou-se confiante para o embate contra os "arsenalistas": "Espero um jogo difícil, especialmente, sendo da Taça, que é sempre especial, porque uma equipa ficará de fora, depois deste jogo. Gosto muito desta prova. Sabemos que o Braga tem uma equipa muito boa, mas jogamos em casa, estamos em forma e temos confiança de que faremos um grande jogo, para vencer. É o nosso objetivo. Queremos apurar-nos, na Taça, e estamos preparados", admitiu o técnico encarnado.





Nos bracarenses Simon Banza, a jogar na Taça das Nações Africanas e Niakaté são baixas confirmadas, enquanto Álvaro Djaló e Al Musrati continuam a suscitar dúvidas.





Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Benfica, Artur Jorge falou do duelo com os encarnados e relembrou o último embate entre as duas equipas, mas na I Liga, em dezembro: "Esta partida é de extrema importância, pois é a eliminar. Teremos um SC Braga a tentar ultrapassar o adversário para seguir em frente na prova. Só a vitória nos interessa. Não temos margem para especular, só a ambição de sermos superiores ao Benfica".



Esta quarta-feira há mais três jogos a contar para os oitavos de final da Taça:



Marítimo–União de Leiria, 18h45



Gil Vicente–Amarante, 19h15



Vizela–Arouca, 20h00