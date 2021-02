Taça de Portugal. Benfica e Estoril Praia começam a discutir presença na final

"Águias" e "canarinhos" voltam a encontrar-se nas meias-finais da Taça de Portugal, quatro temporadas depois de o Benfica ter afastado o Estoril Praia, com um triunfo por 2-1 no Estádio António Coimbra da Mota e um empate a três na Luz.



O Estoril Praia encontrou sempre o Benfica nas suas melhores prestações na prova, uma vez que em 1943/44 chegou à final, perdendo para os encarnados, por 4-0.



Nas quatro rondas anteriores, o Benfica afastou o Belenenses SAD, da I Liga, o Vilafranquense, da II Liga, e o Estrela da Amadora e o Paredes, do Campeonato de Portugal.



Para chegar às meias-finais, o Estoril Praia já afastou três equipas da I Liga (Boavista, Rio Ave e Marítimo), além de ter eliminado o Sertanense e o Lusitano de Évora, do Campeonato de Portugal.



O encontro da primeira mão está marcado para as 20h15 e terá arbitragem de António Nobre, com a segunda mão a jogar-se em 4 de março.



No primeiro encontro das meias-finais, o Sporting de Braga e o FC Porto empataram 1-1 na partida da primeira mão, disputada em Braga.