Taça de Portugal. Benfica e FC Porto querem confirmar a lógica

Benfica e FC Porto procuram esta terça-feira qualificar-se para as meias-finais da Taça de Portugal de futebol nas receções a Rio Ave e Varzim, respetivamente.Os encarnados, líderes da I Liga e recordistas de títulos na prova, com 26, recebem, a partir das 21h15, os vila-condenses, sétimos classificados do campeonato, que chegaram à final da Taça em 1983/84 e 2013/14 e procuram a sétima presença nas "meias".





Na equipa da Luz prevê-se a entrada no "onze" titular de Tomás Tavares e Taarabt nos lugares de André Almeida e Gabriel.





Na cofnerência de imprensa de antevisão do encontro o treinador do Benfica, Bruno Lage, está consciente de que o adversário poderá criar problemas à sua equipa.













Na formação de Vila do Conde prevê-se a troca de guarda-redes devendo entrar Paulo Vítor para o lugar de Kieszek e dos laterais com Figueiras e Matheus Reis a substituirem Nelson Monte e Pedro Amaral.







Do outro lado e no lançamento da partida o técnico do Rio Ave, Carlos Carvalhal, sabe do valor do adversário mas diz que não há impossíveis.





O jogo terá relato na Antena 1 e transmissão em direto na RTP 1.







Antes, às 18h00, o FC Porto, que já ergueu o troféu 16 vezes, recebe o Varzim, quinto classificado da II Liga e que tenta chegar à antecâmara da final pela quarta vez na história.Para este encontro, o treinador dos "dragões", Sérgio Conceição, não vai poder contar com Corona, castigado, e com Pepe e Nakajima, lesionado. Saravia e Sérgio Oliveira devem ser as novidades no "onze" titular.





Na conferência de imprensa de antevisão do jogo o técnico Sérgio Conceição lembrou que o grupo terá de estar precavido para os perigos que podem ser causados pelo Varzim que não tem nada a perder.













Nos poveiros há quatro lesionados e um lesionado, Luís Pedro.





No lançamento do desafio o treinador Paulo Alves garantiu que não vai mudar a forma de jogar da equipa e que o adversário será encarado com respeito mas sem medo.







Os outros dois semifinalistas serão os vencedores dos embates entre Paços de Ferreira e Famalicão, ambos da I Liga, na quarta-feira, e entre Académico de Viseu, do segundo escalão, e Canelas 2010, do Campeonato de Portugal, na quinta.