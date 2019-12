Taça de Portugal. Benfica e Sporting de Braga lutam por um lugar nos "quartos"

As duas equipas avançam para o jogo com as expetativas em alta e já esta época viveram períodos de altos e baixos.





A tualmente a equipa da Luz parece estar melhor mas taça é taça e tudo pode acontecer.





Salvo as lesões mais prolongadas a formação da "águia" apresenta~se na máxima força e prvê-se que Bruno Lage não faça alterações em relação aos últimos desafios..





Na conferência de imprensa de antevisão do desafio o técnico dos encarnados afirmou: "É um jogo a eliminar e o momento é o amanhã apesar de tudo o que vem de trás".















Os bracarenses também não tem impedimentos de última hora.





No lançamento da partida o treinador dos "arsenalistas", Ricardo Sá Pinto, deixou a receita do sucesso: "Temos de ter concentração máxima para podermos sonhar. Queremos passar a eliminatória".













Na Luz, este vai ser o 12.º jogo entre as duas equipas para a Taça, cujo saldo é favorável ao Benfica, com seis triunfos, contra cinco dos minhotos, que, em cinco jogos em terreno encarnado, só venceram uma vez, na última, em 2014/15, também nos oitavos de final.





O jogo tem o início marcado para as 20h45 e trá transmissão na RTP 1 e relato na Antena 1.







Outros jogos







Além do encontro no estádio da Luz, os oitavos de final da prova têm hoje outros dois jogos, com o Paços de Ferreira, também do principal escalão, a receber o Sporting de Espinho, do Campeonato de Portugal, às 18h45, depois de se defrontarem duas equipas da terceira divisão, casos do Sertanense e do Canelas 2010, na Sertã, às 14h15.

-Desportivo de Chaves, 1-0-Anadia, 1-1 (2-1 ap)AC Marinhense-, 0-2Sertanense-Canelas 2010, 14h15.Paços de Ferreira-Sporting de Espinho, 18h45.Benfica-Sporting de Braga, 20h45.FC Porto-Santa Clara, 19h15.Famalicão-Mafra, 20h30.