Taça de Portugal. Benfica e Sporting de Braga no jogo grande dos “oitavos”

O Benfica, que é recordista de troféus na Taça, com 26 conquistas, em contraste com duas do Braga, nunca encontrou os minhotos numa final, mas já foi eliminado pelos bracarenses em cinco ocasiões, e em apenas quatro os superou.A última vez que o Sporting de Braga afastou o Benfica foi precisamente no Estádio da Luz, nos oitavos de final, também disputados em dezembro, de 2014, com a equipa a vencer as “águias” por 2-1.Foi a única vez que o Sporting de Braga afastou o Benfica na casa do rival, tendo conseguido ainda três eliminações no Minho, em 1978/79, 1981/82 e 1997/98, e uma outra numa eliminatória a duas mãos, em 1964/65.Nessa última vez, na Luz, com Jorge Jesus no banco do Benfica e Sérgio Conceição no Braga, marcou Jonas pelas “águias”, e Aderlan Santos e Felipe Pardo os golos que deram o apuramento ao Braga, que viria, mais tarde, a perder a final com o Sporting.Dessa ficha de jogo, no Benfica mantêm-se André Almeida, Jardel e Pizzi, enquanto no Braga o guarda-redes Matheus é o único sobrevivente.O jogo de quarta-feira, com início às 20h45, surge num bom momento do Benfica, líder do campeonato e de volta às boas exibições, enquanto o Braga voltou a perder na I Liga, depois de ter brilhado na Liga Europa, num grupo que venceu.Os bracarenses (nonos) perderam os dois últimos jogos no campeonato, ambos frente aos últimos classificados, com Desportivo das Aves e Paços de Ferreira, com estes últimos no domingo em casa, num jogo em que se podem queixar de uma grande penalidade por marcar.Académico Viseu (II) - Desportivo de Chaves (II), 14h15.Varzim (II) -- Anadia (CP), 17h45.AC Marinhense (CP) -- Rio Ave (I), 20h30.Sertanense (CP) -- Canelas 2010 (CP), 14h15.Paços de Ferreira (I) - Sporting de Espinho (CP), 18h45.Benfica (I) -- Sporting de Braga (I), 20h45.FC Porto (I) -- Santa Clara (I), 19h15.

Famalicão (I) -- Mafra (II), 20h30.