Taça de Portugal. Braga procura passar aos oitavos de final

RTP Comentários 25 Nov, 2018, 10:55 / atualizado em 25 Nov, 2018, 10:55 | Futebol Nacional

No total, realizam-se este domingo 12 jogos que encerram a quarta eliminatória da Taça de Portugal. O Sporting de Braga recebe em casa o Praiense a partir das 19h30 e procura seguir as pisadas de outros clubes que já garantiram a qualificação, desde logo o Benfica, que venceu o Arouca na quinta-feira e o FC Porto, que venceu o Belenenses no sábado.







Também o Sporting já garantiu o apuramento depois de bater o Lusitano de Vildemoinhos por 4-1 no jogo de estreia do treinador Marcel Keizer. O Desportivo das Aves, vencedor da Taça de Portugal na última época, também passou à próxima fase depois de vencer o Cova da Piedade no prolongamento.





Para além do jogo do Sporting de Braga, entram em campo outros clubes da I Liga: Marítimo e o Feirense, e o Santa Clara e o Desportivo de Chaves, que se defrontam entre si. Tondela e Rio Ave, também do campeonato principal, jogam contra dois clubes dos distritais, Vale Formoso e Silves, respetivamente.





Jogos que ainda faltam disputar este domingo:





Montalegre – Águeda (14h30)

Sporting da Covilhã – Moreirense (14h30)Rio Ave – Silves, (15h00)Leixões – Anadia (15h00)Paços de Ferreira – Casa Pia (15h00)Penafiel – Vitória de Setúbal (15h00)Sporting de Espinho – Boavista (15h00)União da Madeira – Vitória de Guimarães (15h00)Tondela - Vale Formoso (15h00)Marítimo – Feirense (16h00)Santa Clara – Desportivo de Chaves (16h00)Sporting de Braga – Praiense (19h30)