Taça de Portugal com tomba gigantes

Comentários 30 Set, 2018, 18:57 / atualizado em 30 Set, 2018, 18:57 | Futebol Nacional

O Pedras Salgadas venceu por 1-0 a Académica, o Sacavenense impôs-se por 2-1 ao Varzim, O Limianos derrotaram por 2-1 o Mafra, o Fátima ganhou por 1-0 à Oliveirense e o Águeda obteve o mesmo resultado frente ao Famalicão.



Tirando estas exceções em que as equipas do Campeonato de Portugal se impuseram às da II Liga, prevaleceu nos restantes confrontos a regra dos mais fortes, mesmo na condição de visitantes.



O Farense (II) afastou o Portalegrense (CP), por 3-0, o Arouca (II) o Caçadores das Taipas (CP), por 1-0, o Académico de Viseu (II) o Alverca (CP), por 3-0, o Penafiel (II) o Trofense (CP), 3-2, o Paços de Ferreira (II) o Condeixa (CP), por 3-1, o Estoril Praia (II) o Vasco da Gama (CP), por 1-0.



O Sporting da Covilhã (II) foi obrigado a ‘horas extraordinárias’ para eliminar o Cesarense (CP), depois do empate a 1-1 no fim do tempo regulamentar, tendo o golo salvador sido alcançado aos 113 minutos do prolongamento por Ricky (2-1).



O resultado mais desnivelado foi o verificado na goleada por 8-0 na receção do Amora (CP) ao Lamego (Distrital), logo seguido do 5-0 com que o Amarante (CP) afastou o Vila Flor (D) e o 5-1 com que o Praiense (CP) eliminou o Pinhalnovense (CP).



A segunda eliminatória da Taça de Portugal saldou-se com a queda inesperada de algumas equipas da II Liga, face a opositores do Campeonato de Portugal, e com os teoricamente favoritos a se imporem aos seus adversários nos restantes encontros.