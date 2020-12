Taça de Portugal de futsal feminino adiada e transferida para Matosinhos

Desportivo de Chaves e ACDR Arneiros, que disputavam a primeira meia-final, Santa Luzia FC e Benfica, que discutiriam o outro lugar na final iam jogar no próximo fim de semana no Palácio dos Desportos de Torres Novas.



O Centro de Congressos e Desportos de Matosinhos é o novo palco do evento, que vai decorrer juntamente com a final a quatro da Taça de Portugal de futsal masculina.