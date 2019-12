Taça de Portugal. Equipa das I Liga em maioria nos quartos de final

Rio Ave, Paços de Ferreira, Benfica, FC Porto e Famalicão da I Liga, Académico de Viseu e Varzim da II Liga, e Canelas do Campeonato de Portugal são os sobreviventes da prova rainha do futebol português.O sorteio dos quartos de final e das meias-finais está marcado para a próxima segunda-feira, na sede da Federação Portuguesa de Futebol, em Oeiras.FC Porto e o FC Famalicão foram as equipas que completaram o elenco dos quartos de final da prova, após eliminarem Santa Clara e Mafra, respetivamente.Em dia de grande temporal em todo o país, a chuva foi grande protagonista nos dois encontros, tendo mesmo adiado o início do jogo marcado para Vila Nova de Famalicão em mais de uma hora.No Estádio do Dragão, o japonês Shoya Nakajima estreou-se a marcar pelo FC Porto, com o seu tento a valer o triunfo por magro 1-0 sobre o Santa Clara.No jogo iniciado fora de horas, e que foi ainda interrompido durante alguns minutos por falha na iluminação, o Famalicão, da I Liga, só na segunda parte confirmou a superioridade perante o Mafra, da II Liga, iniciada com golo caricato de Pedro Gonçalves (53).Depois da trave devolver o remate de Anderson, o médio picou a bola por cima do guarda-redes, mas esta prendeu na água antes de cruzar a linha de golo, obrigando-o a reagir rapidamente para confirmar o tento.Sete minutos mais tarde, Pedro Gonçalves desmarcou Diogo Gonçalves para o 2-0, que praticamente sentenciou a eliminatória.Pouco depois, aos 74, Roderick foi expulso e deixou os anfitriões em inferioridade numérica até ao fim, contudo em cima do tempo regulamentar os famalicenses ainda beneficiaram de um penalti que Toni Martínez converteu no 3-0 definitivo.Na quarta-feira, o Benfica tinha afastado o Sporting de Braga, dando a volta ao marcador na Luz e impondo-se por 2-1.O Paços de Ferreira não teve problemas para eliminar um aguerrido Sporting de Espinho, do Campeonato de Portugal, por 3-0, enquanto no embate entre equipas deste escalão mais baixo, o Canelas 2010 foi vencer ao campo do Sertanense por 1-0, sendo a maior surpresa da eliminatória.

Antes, Rio Ave, da I Liga, e Académico de Viseu e Varzim, ambos da II Liga, e os únicos sobreviventes na prova deste escalão, já tinham garantido um lugar nos “quartos”.