Taça de Portugal. Estoril "tomba-gigantes" elimina Boavista

A equipa dos arredores de Lisboa, que lidera a II Liga de futebol, adiantou-se, aos 61 minutos, por Miguel Crespo e ampliou a vantagem, aos 75, através de Hugo Gomes, tendo os "axadrezados" reduzido, aos 89, por Benguche.

O Boavista é a terceira equipa da I Liga a cair nesta fase, mas as outras duas formações, Paços de Ferreira e Famalicão, cairam frente Sporting e Rio Ave, respetivamente, igualmente equipas do primeiro escalão.





Indiferentes à diferença de escalão, os estorilistas assinaram uma exibição coesa e inteligente, aprimorada ainda pela sorte do jogo, com os golos de Crespo e Hugo Gomes – em particular o tento inaugural - a surgirem em momentos de maior dificuldade. Já o Boavista, que neste encontro foi orientado interinamente por Vasco Rosendo, lutou muito, mas sem grande clarividência para ameaçar a baliza contrária.