Taça de Portugal. Famalicão nos quartos de final da prova

Durante o tempo regulamentar, a partida entre Famalicão e Leixões terminou com um empate a um, com os golos a serem marcados por Penetra e Thalis, de grande penalidade.





No prolongamento, Jhonder Cadiz esteve no melhor e no pior da equipa famalicense, já que marcou o 2-1 aos 108 minutos mas acabou por ser expulso por acumulação de amarelos.





Vitória por 2-1 do Famalicão que está na próxima fase da Taça de Portugal.