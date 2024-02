Taça de Portugal. FC Porto defende troféu nos Açores

No outro jogo desta fase da prova, o Vitória de Guimarães recebe o Gil Vicente, num duelo minhoto por um lugar nas meias-finais.



Na quarta-feira, o Santa-Clara-FC Porto é o primeiro jogo dos "quartos" a ser disputado, nos Açores, num duelo entre os "dragões", que já venceram a competição por 19 vezes, incluindo as duas últimas, e os açorianos, da II Liga, que estão pela segunda vez nesta fase da prova e procuram a estreia nas "meias".



O vencedor deste duelo já sabe que vai enfrentar nas meias-finais, a duas mãos, o vencedor do jogo entre o Vitória de Guimarães, que venceu a prova em 2012/13, e o Gil Vicente, que procura chegar a um lugar de semifinalista pela terceira vez, numa embate entre primodivisionários.



O jogo entre os dois emblemas minhotos está agendado para quinta-feira.



O outro confronto entre equipas da I Liga vai colocar frente a frente o Vizela, que procura chegar pela primeira vez às meias-finais, e o Benfica, recordista de conquistas, com 26 cetros, e que venceu a competição pela última vez em 2016/17.



A partida entre o Vizela e o Benfica é a última desta fase a ser disputada, na noite de quinta-feira.



Antes, na quarta-feira, o Sporting, que já venceu a prova 17 vezes, a última em 2018/19, vai deslocar-se ao terreno da União de Leiria, da II Liga, que tem como melhor resultado na prova a presença na final, em 2002/03, sendo derrotado pelo FC Porto (1-0).



O vencedor deste duelo vai defrontar nas meias-finais a equipa que triunfar no confronto entre o Vizela e o Benfica.



Os jogos da primeira mão das meias-finais serão realizados entre 27 e 29 de fevereiro, enquanto os da segunda mão terão lugar entre 2 e 4 de abril.



A final da Taça de Portugal será disputada em 26 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras.