Taça de Portugal. FC Porto e Braga jogam a 29 de janeiro, Benfica um dia antes

As datas e os horários dos encontros dos ‘quartos’ estão disponíveis no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), sendo que os ‘dragões’, detentores do troféu, jogam em Barcelos numa sexta-feira, a partir das 20h45.



Uma hora antes, às 19h45, inicia-se o duelo entre Sporting de Braga e Santa Clara, na ‘Cidade dos Arcebispos’.



Já o Benfica-Belenenses SAD está agendado para a véspera, quinta-feira, dia 28, com início marcado para as 21h15, no Estádio da Luz, em Lisboa.



Os quartos de final da prova ‘rainha’ arrancam em 27 de janeiro, uma quarta-feira, com a receção do Marítimo ao Estoril-Praia, da II Liga, às 20h15.



Nas meias-finais, disputadas a duas mãos, o vencedor do encontro entre Benfica e Belenenses SAD vai defrontar Marítimo ou Estoril-Praia, e o vencedor do Gil Vicente-FC Porto terá pela frente Sporting de Braga ou Santa Clara.



De acordo com o calendário divulgado pela FPF, os encontros da primeira mão das meias-finais jogam-se em 10 de fevereiro, e os da segunda em 3 de março.