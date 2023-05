Taça de Portugal. FC Porto e Famalicão querem lugar na final

Na primeira mão, os azuis e brancos venceram em Vila Nova de Famalicão, com golos dos espanhóis Marcano (16 minutos), que se tornou o defesa mais goleador do FC Porto, e Toni Martínez (63), com Alexandre Penetra (36) ainda a empatar para os famalicenses.Os portistas aumentaram, assim, ainda mais o seu favoritismo para chegar à final, na qual já estão os bracarenses, que afastaram o Nacional, da II Liga, com um triunfo por 5-0 no Funchal e um empate 2-2 em casa.Para este encontro, o treinador dos "dragões", Sérgio Conceição, não poderá contar com Marcano, que foi expulso na difícil vitória sobre o Boavista (1-0), na 30.ª jornada da I Liga, que permitiu ao FC Porto manter-se a quatro pontos do líder Benfica.Os "dragões" chegaram três vezes à final nas últimas quatro temporadas e, em 2021/22, conquistaram pela 18.ª vez a Taça de Portugal.O Famalicão, que vem de uma derrota em casa do Sporting (3-2), foi a única equipa a conseguir marcar um golo aos azuis e brancos nesta edição da Taça de Portugal, depois das vitórias dos "dragões" sobre o Arouca (4-0), da I Liga, o Mafra (3-0), o Académico de Viseu (1-0), ambos da II Liga, e o Anadia (6-0), da Liga 3.O conjunto de Vila Nova de Famalicão não tinha encontrado qualquer equipa primodivisionária até ao momento, embora tenha jogado com três equipas da II Liga, nomeadamente Trofense (1-0), BSAD (4-1) e Leixões (2-1, após prolongamento), tendo ainda afastado o Dumiense (4-1), do Campeonato de Portugal.