Taça de Portugal: FC Porto e Sporting procuram 17.ª Taça e segundo troféu da época

Lusa Comentários 25 Mai, 2019, 07:25 / atualizado em 25 Mai, 2019, 07:25 | Futebol Nacional

'Dragões' e 'leões' somam ambos 16 triunfos na segunda prova mais importante do calendário nacional, num 'ranking' liderado pelo Benfica, com 26, pelo que o êxito na 79.ª edição isolará o vencedor no segundo lugar.



O FC Porto começou 2018/19 a ganhar, impondo-se ao Desportivo das Aves na Supertaça, por 3-1, em Aveiro.



Posteriormente, o Sporting engordou a sala de troféus com a Taça da Liga, em Braga, batendo precisamente o rival 'azul e branco', no desempate por penáltis (3-1), depois do 1-1 no temo regulamentar.



Este vai ser o quarto jogo entre ambos em 2018/19: o FC Porto desempatou -- após empates em Alvalade e na final da Taça da Liga --, com um triunfo, ainda que inconsequente, há uma semana, por 2-1, na última jornada da I Liga.



Os rivais já se encontraram por 39 vezes na Taça de Portugal, quatro delas em finais, com os oponentes a repartir igualmente o número de triunfos, dois para cada.



Sporting e FC Porto disputam no domingo a 79.ª final da Taça de Portugal, a partir das 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras.