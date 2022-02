Taça de Portugal. FC Porto só venceu uma vez em Alvalade

Em 1991/92, mais precisamente em 3 de março de 1992, um golo do avançado internacional búlgaro Emil Kostadonov, aos 22 minutos, selou o único triunfo dos "dragões" no recinto dos "leões" para a segunda prova do calendário luso.Os azuis e brancos avançaram para os quartos de final e chegariam à final, que perderam para o vizinho Boavista, liderado por Manuel José, que venceu por 2-1, por tentos do brasileiro Marlon Brandão e do nigeriano Ricky.Quanto ao Sporting, saiu por cima em cinco ocasiões, a primeira em 1951/52, vencendo por 4-2 no Lumiar, com "bis" de Albano, para forçar um jogo de desempate, que venceu (5-2, em Coimbra), rumo à final, perdida para o Benfica (4-5).





A 14.ª receção do Sporting ao FC Porto para a Taça de Portugal está marcada para quarta-feira e conta para a primeira mão das meias-finais da edição 2021/22, num embate com início às 20h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.