Taça de Portugal. FC Porto tenta chegar aos "quartos" onde está o Benfica

Já depois de os encarnados terem assegurado na quarta-feira a continuidade em prova, ao vencerem na Luz o Sporting de Braga por 2-1, os "dragões", segundos classificados da Liga a quatro pontos do líder Benfica, não vão querer ficar atrás e vão procurar ultrapassar outra equipa do escalão principal, que na última jornada do campeonato foi goleada em casa pelo Sporting, já afastado da Taça, por 4-0.





A equipa azul e branca deverá fazer algumas alterações no "onze" base mas sem comprometer o objetivo principal que é a o apuramento para a próxima eliminatória da competição.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos "dragões", Sérgio Conceição, pediu concentração total aos jogadores.











A equipa insular apresenta-se na máxima força.





No lançamento do desafio o técnico dos açorianos, João Henriques, reconheceu a fase menos boa da sua equipa mas quer que na visita ao Dragão o grupo limpe a má imagem deixada com o Sporting.









O jogo tem o início marcado para as 19h15, no Estádio do Dragão, com transmissão na RTP 1 e relato na Antena 1.



Os oitavos de final da Taça conhecem o seu epílogo com a receção do Famalicão, a equipa sensação no arranque da I Liga, ao Mafra, equipa da II Liga, a partir das 20h30.



- Desportivo de Chaves, 1-0-Anadia, 1-1 (2-1 ap)AC Marinhense-, 0-2Sertanense -, 0-1- Sporting de Espinho, 3-0

Benfica - Sporting de Braga, 2-1