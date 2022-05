Taça de Portugal. FC Porto tenta `dobradinha` diante do estreante Tondela

Esta final inédita regressa à sua habitual casa, o Estádio Nacional, no Vale do Jamor, depois de duas épocas em que o jogo decisivo foi transferido para o Estádio Cidade de Coimbra, sem público, devido ao contexto da pandemia da covid-19.



Na final de hoje, os ‘dragões’ procuram conquistar a 18.ª Taça de Portugal do seu historial, o que os deixaria no palmarés à frente do Sporting, que também tem 17, embora ainda distantes do Benfica, que contabiliza 26 taças.



Para a equipa de Sérgio Conceição, quase na máxima força, apenas com Manafá e Uribe com problemas físicos, é também a oportunidade de conquistar a nona dobradinha, depois de ter chegado esta temporada ao 30.º título de campeão.



Do lado ‘azul e branco’, também poderá ser feita história, por Sérgio Conceição, que se pode tornar o primeiro treinador do FC Porto a alcançar duas ‘dobradinhas’, depois de em 2019/20 ter cometido idêntica proeza.



Já o Tondela chega a final tão importante com um sentimento dividido: a felicidade de uma presença inédita no ‘Jamor’, que contrasta com a descida de divisão, consumada na última jornada, após um empate caseiro que o deixou em 17.º.



O Tondela sabe também que garante a presença na Liga Europa se conquistar o troféu.



Nuno Campos, que substituiu em março o treinador espanhol Pako Ayesterán, não contará com Jota Gonçalves, que recupera de lesão grave desde o início da época.



Até chegarem à final, o FC Porto eliminou o Sintrense (5-0 fora), Feirense (5-1 em casa), Benfica (3-0 em casa), Vizela (3-1 fora) e Sporting (vitórias por 2-1 fora e 1-0 em casa), enquanto o Tondela afastou o Camacha (2-1 fora), Leixões (3-1 casa), Estoril Praia (3-1 casa), Rio Ave (1-0 fora, após prolongamento) e Mafra (3-0 em casa e 1-1 fora).



A final da 82.ª Taça de Portugal, entre FC Porto e Tondela, realiza-se hoje, em jogo com início às 17:15, e será arbitrada por Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto, que também fará a estreia no Jamor, aos 45 anos.