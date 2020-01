Taça de Portugal. Oito equipas à procura das “meias”

Esta terça-feira disputam-se dois encontros: FC Porto-Varzim (18h00) e Benfica-Rio Ave (21h15).



Nos portistas Diogo Costa deve voltar á baliza. Sérgio Oliveira, Romário Baró e Vítor Ferreira podem ter oportunidade de entrar na equipa.



Mudanças em nome da poupança de alguns habituais titulares para o embate com o Sp. Braga da próxima sexta-feira, importante na corrida ao título de campeão nacional.



No Varzim, ausente dos últimos dois jogos por lesão, Minhoca está em dúvida pra o desafio no Dragão. Caso não recupere será substituído por um dos quatro elementos: Christophe, Rui Moreira, Pedro Ferreira e Baba.



O outro jogo de terça-feira coloca frente a frente Benfica e Rio Ave.



Nos encarnados o meio-campo poderá sofrer alterações com Gabriel a ficar de fora e o centro da linha intermediária ser entregue a Taarabt e Weigl.



Ao lote de convocados pode voltar Rafa que está totalmente recuperado da lesão sofrida a 23 de outubro frente ao Lyon, embora não deva ser titular.



Nos vila-condenses a principal novidade centra-se na figura do treinador. Apesar das negociações entre os brasileiros do Red Bull Bragantino e do Rio Ave para a contratação do técnico por parte do clube brasileiro, Carlos Carvalhal vai orientar a formação nortenha no Estádio da Luz.



A equipa verde e branca realiza esta manhã a última sessão de trabalho antes da viagem para Lisboa, ao início da tarde.



Os quartos de final da competição completam-se com a realização do jogo Paços de Ferreiras-Famalicão, na quarta-feira, a partir das 20h00 e o Académico de Viseu-Canelas 2010, na quinta-feira, também a partir das 20h00.