Taça de Portugal. Paços de Ferreira vence Espinho e chega aos "quartos"

Os pacenses chegaram à vantagem por Pedrinho pouco antes do intervalo, aos 45+2 minutos, e voltaram a marcar no segundo tempo por Murilo, que 'bisou' no encontro, com tentos aos 76, após demorada consulta ao vídeoárbitro, e aos 90+5, garantindo um triunfo por números demasiado penalizadores para os espinhenses.



A chuva intensa, por vezes diluviana, marcou presença ao longo do encontro, com os 'tigres' a revelarem até melhor adaptação ao estado do relvado e a conseguirem dar uma boa réplica à formação primodivisionária, soçobrando somente no último lance do primeiro tempo, com Pedrinho a ganhar um ressalto à entrada da área e, com algum espaço, a rematar cruzado e a inaugurar o marcador.



O resultado era lisonjeiro para os pacenses, que só por duas vezes, sempre por Tanque, conseguiram de alguma maneira importunar o guarda-redes da formação espinhense, uma equipa sem medo em campo e que revelou sempre grande solidariedade, com os jogadores a não se furtarem aos lances divididos e a uma toada meramente defensiva.



Surpreendeu, aliás, a irreverência da formação do Campeonato de Portugal com bola, conseguindo em processos simples jogar fácil e colocar em sentido a defesa contrária, graças em especial à experiência de Diogo Valente e à habilidade colocada ao serviço da velocidade de Eduardo Baldé, um jogador muito forte nos duelos individuais.



O defesa-esquerdo espinhense Gonçalo Cardoso ainda 'queimou' as luvas de Simão Bertelli, hoje promovido a titular nos 'castores', aos 20 minutos, num remate de fora da área ao qual o brasileiro socou para canto.



O jogo, que não teve muitas oportunidades de golo, piorou, naturalmente, de qualidade no segundo tempo, com o cansaço a notar-se mais nos forasteiros, favorecendo os locais, que resolveriam de vez a eliminatória em dois remates de Murilo, numa fase em que os espinhenses estavam mais balanceados no ataque.