Taça de Portugal. Piojo vai ver a final na Argentina

”, pediu.Piojo chegou a Portugal em 2004, para jogar no Portimonense e, depois de passar por outros clubes, chegou em 2008 ao Tondela, no qual ficou até à época de 2015/16 e fez “o último jogo de futebol” profissional.”, admitiu.Agora com 36 anos, dedica-se ao negócio que criou de alojamento turístico, no norte da Argentina, junto às Cataratas do Iguaçu, mas admitiu que”, admitiu.Piojo reconheceu que “” com quem partilhou o relvado enquanto esteve em Portugal.”, disse o avançado, que fez 250 jogos ao serviço do Tondela e marcou 81 golos.Com mais jogos que Piojo no clube beirão, só o guarda-redes Cláudio Ramos, que completou 267 com o emblema do Tondela ao peito, durante nove épocas, entre 2011 e 2020, antes de sair para o FC Porto.Em Tondela, Cláudio Ramos bateu um recorde nacional, ao conseguir o feito de disputar 94 jogos consecutivos a defender a baliza do clube beirão, destronando a série de Rui Patrício (93) pelo Sporting, e partilhando o campo com Piojo, que pediu aos atuais futebolistas para vencerem o FC Porto.”, defendeu.Apesar de reconhecer que “”, disse acreditar que “”, como aconteceu no ano em que clube beirão se estreou na I Liga e conseguiu o feito de ganhar no Estádio do Dragão.”, considerou.O Tondela terminou esta época a I Liga, à qual chegou em 2015, no 17.º lugar, em zona de despromoção, com 28 pontos, caindo, assim, para a II Liga.No domingo, marca presença, pela primeira vez, na final da Taça de Portugal de futebol, pelas 17h15, no Estádio do Jamor, frente ao FC Porto, num jogo que será arbitrado por Rui Costa.