Taça de Portugal. Quatro clubes da I Liga procuram "oitavos"

Os estorilistas têm a missão teoricamente mais acessível, ao visitarem o Serpa, do Campeonato de Portugal, no início de um dia de Taça que garante, de resto, pelo menos dois clubes de fora da I Liga nos oitavos de final.Vilafranquense e Mafra protagonizam um encontro da II Liga pelas 14h00, enquanto o Paredes, do quarto escalão, ou o Torreense, do terceiro, continuarão o percurso na Taça.À mesma hora, o Caldas representa a Liga 3 ante a B SAD, que procura evitar surpresas.Às 16h45, Moreira de Cónegos é palco de um dérbi minhoto e do único confronto do dia entre primodivisionários, com Moreirense e Vitória de Guimarães a lutarem por um lugar entre os 16 resistentes.Após esta jornada domingueira, os 16 avos de final fecham na segunda-feira com o último clube da elite do futebol português, o Tondela, a receber o Leixões, da II Liga.





O que está decidido







"tomba-gigantes" Leça

A quarta eliminatória arrancou na quinta-feira, com o Sporting a vencer em Alvalade o Varzim, da II Liga, por 2-1, enquanto na sexta-feira o Benfica, recordista da Taça de Portugal, com 26 títulos, eliminou o Paços de Ferreira, com um triunfo por 4-1.Portimonense e Casa Pia, da II Liga, também garantiram um lugar nos oitavos de final antes do fim de semana, em que o detentor do troféu, o Sporting de Braga, protagonizou a maior goleada: 6-0 aos açorianos do Santa Clara.O FC Porto também se apurou, ao golear o Feirense (5-1), com o, do quarto escalão, a agir de novo, batendo o primodivisionário Gil Vicente por 1-0. Juntaram-se ainda Rio Ave, da II Liga, e o Vizela e o Famalicão, da I Liga.

Resultados e programa da quarta eliminatória:



Sporting (I) - Varzim (II), 2-1.





Casa Pia (II) - Farense (II), 3-1.

Penafiel (II) - Portimonense (I), 0-3.Benfica (I) - Paços de Ferreira (I), 4-1.Leça (CP) - Gil Vicente (I), 1-0.Vizela (I) - Estrela da Amadora (II), 2-0.Rio Ave (II) - Olhanense (CP), 2-1.Sporting de Braga (I) - Santa Clara (I), 6-0.Alverca (L3) - Famalicão (I), 1-2.FC Porto (I) - Feirense (II), 5-1.Serpa (CP) - Estoril Praia (I), 11h00Vilafranquense (II) - Mafra (II), 14h00Paredes (CP) - Torreense (L3), 14h00Caldas (L3) - B SAD (I), 14h00Moreirense (I) - Vitória de Guimarães (I), 16h45Tondela (I) - Leixões (II), 19h45