Taça de Portugal - Resultados da terceira eliminatória

- Sexta-feira, 15 out:



Académica (II) – (+) Famalicão (I), 0-4



Sintrense (CP) – (+) FC Porto (I), 0-5



Belenenses (CP) – (+) Sporting (I), 0-4



- Sábado, 16 out:



Oliveira do Hospital (L3) – (+) Vitória de Guimarães (I), 0-1



(+) Paredes (CP) - Académico de Viseu (II), 3-1



Valadares Gaia (CP) - (+) Casa Pia (II), 1-3



(+) Leixões (II) - Vilaverdense (CP), 5-1



Camacha (CP) – (+) Tondela (I), 1-2



Oriental Dragon (L3) – (+) Moreirense (I), 2-2 ( 2-3 ap)



Berço (CP) – (+) Belenenses SAD (I), 1-1 (1-2 ap)



Sporting de Espinho (CP) - (+) Caldas (L3), 0-0 (0-1 ap)



(+) Vilafranquense (II) - Real Massamá (L3), 1-1 (3-2 ap)



União de Leiria (L3) – (+) Santa Clara (I), 0-2



Louletano (CP) - (+) Estrela da Amadora (II), 1-2