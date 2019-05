Taça de Portugal: Rogério Alves fala em época do Sporting "acima das expectativas"

Lusa Comentários 25 Mai, 2019, 14:21 | Futebol Nacional

"Estamos muito acima das expectativas, há um ano estávamos como estávamos, não vale a pena estar a recordar e sistematicamente esfregar nas feridas, mas estão de parabéns todos aqueles que fizeram com que um ano depois estejamos a disputar a final da Taça", disse Rogério Alves.



O dirigente falou a poucas horas do início da final da Taça, que opõe no Estádio Nacional o Sporting ao FC Porto, a partir das 17:15, e no âmbito de um almoço oferecido pela Câmara Municipal de Oeiras aos dirigentes dos dois clubes.



Rogério Alves deixou elogios ao percurso dos 'leões', numa época marcada pela anterior, quando, no final, um grupo de adeptos atacou a equipa de futebol desencadeando rescisões, a queda do presidente Bruno de Carvalho, e uma 'convulsão' no clube.



Na semana que se seguiu ao ataque na Academia de Alcochete, o Sporting perdeu poucos dias depois a final da Taça diante do Desportivo das Aves, por 2-1, num jogo em que eram visíveis as marcas de agressões ao avançado Bas Dost.



"Temos que revogar essa tarde, e partir para um dia diferente, a vitória na Taça daria um contributo significativo, apagar isso que aconteceu e lançar a nova época, tenho esperança que uma vitória que o FC Porto possa viabilizar isso", adiantou Rogério Alves.



Presente no almoço esteve também o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, que disse estarem reunidas condições para "uma época bastante exigente" terminar em "ambiente de festa".



Fernando Gomes analisou a temporada como "competitiva", com dois clubes a sobressaírem (Benfica e FC Porto), mas depois igualmente uma palavra ao Sporting, "depois das dificuldades que teve", lembrando que está na final da Taça e ganhou a Taça da Liga.



A final da Taça entre Sporting e Fc Porto tem início marcado para as 17:15, com arbitragem de Jorge Sousa, da Associação de Futebol do Porto.