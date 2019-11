Taça de Portugal. Santa Clara pode ser o primeiro primodivisonário nos 16 avos

O embate entre o 11.º classificado da I Liga e o quinto do segundo escalão está marcado para as 17h15, no Estádio do Mar, em Matosinhos. Para chegar a esta fase, os açorianos bateram a Oliveirense, enquanto o Leixões derrotou Praiense e Alcochetense.Este encontro antecede a receção do Varzim, sétimo da II Liga, ao Loures, quinto da Série D do Campeonato de Portugal, às 20h45, na Póvoa de Varzim. O Varzim eliminou da prova "rainha" Caldas e Estoril Praia, enquanto a formação lisboeta afastou o Lusitano de Évora e o Benfica e Castelo Branco, depois de ter sido repescado, após derrota frente ao Sintra Football, na primeira ronda.Os restantes 14 encontros da quarta eliminatória da Taça estão marcados para sábado e domingo, com destaque para a visita do campeão nacional Benfica ao terreno do Vizela, do terceiro escalão, e para os embates entre primodivisionários Sporting de Braga-Gil Vicente e FC Porto-Vitória de Setúbal.

Programa da quarta eliminatória da Taça de Portugal:





- Sexta-feira, 22 de novembro:





Leixões (II) - Santa Clara (I) 17h15





Varzim (II) - Loures (CP) 15h00







- Sábado, 23 de novembro:





Sertanense (CP)-Farense (II), 14h00







Famalicão (I) - Académica (II), 16h45







Braga (I) - Gil Vicente (I) 18h30







Vizela (CP) - Benfica (I) 20h45





- Domingo, 24 de novembro:





Pedras Salgadas (CP) - Canelas 2010 (CP) 15h00





Anadia (CP) - Beira-Mar (CP) 15h00







Paços de Ferreira (I) - Sanjoanense (CP) 15h00







A.c Viseu (II) - Feirense (II) 15h00







Moreirense (I) - Mafra (II) 15h00







Espinho (CP) - Arouca (CP) 15h00







Sintra Football (CP) - Marinhense (CP) 15h00







Rio Ave (I) - Alverca (CP) 15h00







FC Porto (I) - V. Setúbal (I) 17h30







Chaves (II) - Belenenses SAD (I) 20h00