Benfica, recordista com 26 troféus conquistados, e Sporting de Braga, que venceu a prova três vezes, jogam menos de um mês depois das duas equipas se terem encontrado para a I Liga, em jogo da 14.ª jornada, disputado em Braga, que os lisboetas venceram por 1-0, com um tento de Casper Tengstedt.O desafio tem transmissão na RTP1 com narração de Alexandre Albuquerque e comentários de António Tadeia. Pode também acompanhar a partida na Antena 1 com relato de João Pedro Pinto e Paulo Sérgio, comentários de José Nunes e reportagem de Valter Madureira e João Correia.