Taça de Portugal: Sorteio da segunda eliminatória

Lusa Comentários 11 Set, 2018, 17:20 | Futebol Nacional

Pelas regras da competição, todas as 22 equipas da II Liga, que agora entram em cena, jogam fora defrontando adversários do Campeonato de Portugal ou os sobreviventes dos 'distritais'.



Os jogos do sorteio, que hoje teve lugar na Cidade do Futebol, estão marcados para o dia 30 de setembro, decorrendo agora o prazo para eventuais antecipações ou adiamentos.



Jogos da segunda eliminatória da Taça:



Pedras Salgadas (CP) - Académica (II)



Portalegrense 1925 (D) - Farense (II)



Caçadores das Taipas (CP) - Arouca (II)



Alverca (CP) - Académico Viseu (II)



Águeda (CP) - Famalicão (II)



Sacavenense (CP) - Varzim (II)



Condeixa (D) - Paços de Ferreira (II)



Cesarense (CP) - SC Covilhã (II)



Trofense (CP) - FC Penafiel (II)



Leça (CP) - Leixões (II)



"Os Limianos" (CP) - Mafra (II)



Gondomar (CP) - Cova Piedade (II)



Fátima (CP) - Oliveirense (CP)



Vasco da Gama (CP) - Estoril Praia (II)



Victória Sernache (D) - Sertanense (CP)



União Comércio Indústria Tomar (D) - Vilafranquense (CP)



Vila Real (D) - Sanjoanense (CP)



Fafe (CP) - Ideal (CP)



Caldas (CP) - Gafanha (CP)



Amarante (CP) - Vila Flor (D)



Beneditense (D) - Os Armacenenses (CP)



Rio Tinto (D) - Moura (CP)



Silves (D) - Paredes (CP)



Santa Iria (CP) - Lourinhanense (D)



Praia de Milfontes (D) - Valenciano (D)



Oliveira do Hospital (CP) - Lusitano Vildemoinhos (CP)



Peniche (CP) - Montalegre (CP)



Casa Pia CP) - Clube Olímpico Montijo (CP)



Anadia (CP) - SC Mineiro Aljustrelense (D)



Merelinense (CP) - União Madeira (CP)



Eirense (D) - Torreense (CP)



Lusitano Ginásio Clube (D) - Oriental (CP)



Gil Vicente (CP) - GD Chaves (CP)



Praiense (CP) - Pinhalnovense (CP)



Vale Formoso (D) - União Leiria (CP)



Amigos da Paz (D) - União Sport Clube (CP)



Espinho (CP) - Sintrense (CP)



Torres Novas (D) - Maria da Fonte (CP)



Beira-Mar (D) - São Martinho (CP)



Vila de Silgueiros (D) - Angrense (CP)



Real (CP) - Mirandela (CP)



Amora (CP) - Lamego (D)



Mirandês (CP) - Coimbrões (CP)



Felgueiras 1932 (CP) - Joane (D)



Loures (CP) - Oleiros (CP)



Valadares Gaia (D) - Louletano (CP)