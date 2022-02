Taça de Portugal. Sporting e FC Porto reencontram-se

Do outro lado, na final, Sporting ou FC Porto vão ter um estreante, que será o Tondela ou o Mafra, da II Liga, formações que se começam a defrontar na quinta-feira, na casa da formação do escalão principal do futebol português.





O pontapé de saída das meias-finais está, no entanto, marcado para Alvalade, na quarta-feira, pelas 20h45, e o que se espera é que o bom futebol prevaleça.As duas formações estão a efetuar épocas globalmente positivas, mas chegam ao embate de Alvalade depois de empates a um golo para o campeonato, que ficaram, naturalmente, aquém do que esperavam, na 24.ª jornada da I Liga.No sábado, no Funchal, o Sporting ficou cedo a perder (golo de Xadas, aos cinco minutos) e já só conseguiu resgatar um ponto, graças a um tento do regressado argelino Slimani (38), que não marcava pelos "leões" desde a temporada 2016/17.Um dia depois, o FC Porto não fez melhor, mesmo tendo atuado quase todo o jogo contra 10, por expulsão de Vítor Carvalho, logo aos três minutos. O Gil Vicente ainda marcou primeiro, aos 62, por Fran Navarro, com Evanilson a responder, aos 66.Desta forma, tudo ficou igual na frente da classificação, sendo que os "dragões" mantiveram os seis pontos de vantagem e falta menos uma jornada (10) para terminar a prova.





No último duelo para a segunda competição do calendário luso, a final de 2018/19, o Sporting prevaleceu nas grandes penalidades (5-4), no Jamor, onde esteve a perder por 1-0 e a vencer por 2-1, antes de Felipe levar o jogo para os penáltis aos 120+1 minutos.A duas mãos, o derradeiro duelo aconteceu na época anterior (2017/18), nas meias-finais, e também acabou com os "leões" qualificados nos penáltis.Os "dragões" venceram em casa por 1-0, com um tento do brasileiro Tiquinho Soares (60 minutos), e, na segunda mão, em Alvalade, o Sporting ripostou com um tento do central uruguaio Coates (84), forçando prolongamento e grandes penalidades, desempate em que só Marcano falhou, logo ao primeiro pontapé.





Nos últimos cinco encontros entre as duas equipas, quatro acabaram empatados, para a I Liga de 2020/21 e 2021/22, com o Sporting a vencer (2-1) nas meias-finais da Taça da Liga da época passada, graças a um "bis" de Jovane Cabral sobre o final.







Um dia depois do embate de Alvalade, onde se espera uma atmosfera escaldante, as emoções transferem-se para Tondela, onde a equipa do espanhol Pako Ayestarán recebe um conjunto do segundo escalão, o Mafra, num duelo entre dois clubes que nunca estiveram na final da Taça de Portugal.O Tondela perdeu os últimos quatro jogos e afundou-se no 16.º lugar da I Liga, posição que vale a presença num perigoso "play-off" com o terceiro colocado da II Liga, competição em que o Mafra, que soma três jogos sem perder, é oitavo.As duas formações procuram encaminhar a primeira presença no jogo decisivo, sendo que o treinador do Mafra, Ricardo Sousa, já inscreveu o seu nome na prova, como o "herói" da final de 1998/99, ao marcar o golo da vitória do Beira-Mar, que era comandado pelo seu pai, António Sousa, sobre o Campomaiorense (1-0).Os encontros da segunda mão das meias-finais estão agendados para entre 19 e 21 de abril.

- Programa da primeira mão das meias-finais:



Quarta-feira, 2 marSporting (I) - FC Porto (I), 20h45.Quinta-feira, 3 marTondela (I) - Mafra (II), 20h15