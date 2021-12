Taça de Portugal. Tondela-Estoril e Famalicão-Portimonense abrem os "oitavos"

O jogo de maior cartaz dos "oitavos" da Taça de Portugal de 2021/22 está marcado para quinta-feira, quando o FC Porto defrontar o Benfica, no Estádio do Dragão, previsivelmente, sem a presença dos treinadores dos dois clubes - Sérgio Conceição e Jorge Jesus -, que estão suspensos.No mesmo dia, o Sporting de Braga, detentor do troféu, desloca-se ao terreno do Vizela, também num embate entre equipas da I Liga, enquanto o Sporting, campeão nacional, visita na quarta-feira o Casa Pia, do segundo escalão.

Programa dos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol



- Terça-feira (hoje), 21 dez:





Tondela (I) – Estoril Praia (I), 18h45





Famalicão (I) – Portimonense (I), 20h45





Leça (CP) – Paredes (CP), 14h00





Casa Pia (II) – Sporting (I), 20h45

- Quinta-feira, 23 fev:





Mafra (II) – Moreirense (I), 11h00





Rio Ave (II) – Belenenses SAD (I), 17h00





Vizela (I) – Sporting de Braga (I), 18h45





FC Porto (I) – Benfica (I), 20h45