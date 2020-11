Taça de Portugal. U. Leiria é o tomba-gigantes

A equipa da cidade do Lis, a jogar no terceiro escalão do futebol nacional, recebeu e venceu o Portimonense, da I Liga, por 1-0, e tornou-se para já a principal protagonista da competição.Todas as outras equipas da I Liga que já jogaram a 3.ª eliminatória para a ronda seguinte da competição, com maior ou menor dificuldade, sempre com duelos frente a equipas de divisões inferiores.





Gil Vicente, FC Famalicão, FC Porto, V. Guimarães, SC Braga, Benfica, Tondela, Rio Ave, Santa Clara, Paços de Ferreira e Boavista estão apurados.





Os duelos Vilafranquense-Sanjoanense e Estoril Praia-Lusitano de Évora foram adiado devido a casos positivos da covid-19.

O Sporting joga esta segunda-feira, com uma viagem muito curta para defrontar o Sacavenense, também do Campeonato de Portugal, no Estádio Nacional, em Oeiras.





Ainda faltam realizar os seguintes encontros com equipas da I Liga: Penafiel-Marítimo, Real-Belenenses SAD e Casa Pia-Nacional.