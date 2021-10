Taça Portugal. SC Braga começa a defender o título no Barreiro

Na sexta-feira, dia que marca o arranque da ronda, ovai defrontar o Sintrense, que terá como casa emprestada o campo do Real Massamá, enquanto oregressa após longa ausência ao Estádio do Restelo, para medir forças com o Belenenses, num clássico de outros tempos. Os rivais de "dragões" e "leões" militam ambos no Campeonato de Portugal.No sábado, o, finalista vencido da última edição e recordista de títulos da prova, com 26 troféus, desloca-se ao norte do país para discutir o apuramento com o Trofense, da II Liga.





Defesa do troféu frente ao Moitense







vai iniciar uma edição da Taça de Portugal apenas pela terceira vez com o estatuto de detentor do título e terá pela frente uma das três equipas sobreviventes dos campeonatos distritais, o Moitense, atual sexto classificado da Associação de Futebol de Setúbal e que ainda não perdeu esta época.Para chegar ao duelo com os bracarenses, o Moitense deixou pelo caminho o Ançã (2-1), também dos distritais (Coimbra), depois de ter ficado isento na primeira ronda.Num encontro que vai decorrer no Barreiro, no Estádio Alfredo da Silva, que serve de casa normalmente ao Fabril, é esperado que o técnico Carlos Carvalhal aposte em alguns jogadores com menos minutos esta temporada, já que o Sporting de Braga, quatro dias depois, terá uma deslocação sempre cansativa à Bulgária, para defrontar o Ludogorets, na Liga Europa.





FC Porto e Sporting em poupanças







Na sexta-feira, já depois de, em Coimbra, Académica e Famalicão terem arrancado oficialmente a terceira eliminatória, o FC Porto joga em Queluz com o Sintrense, oitavo classificado da Série E do Campeonato de Portugal e equipa que empatou nas primeiras três jornadas da prova.Para chegar ao duelo com um "grande", a equipa de Sintra ultrapassou o Glória do Ribatejo (4-1) e o Macedo de Cavaleiros (empate 1-1 e vitória por 7-6 no desempate por grandes penalidades).Na equipa de Sérgio Conceição, é também esperado que alguns dos habituais titulares fiquem no Porto e falhem a viagem à zona de Lisboa, com Mbemba a chegar lesionado da seleção do Congo e Mehdi Taremi a estar castigado.Jesus Corona (México) e Uribe e Luís Díaz (Colômbia) estão ao serviço das respetivas seleções e são baixas também certas, já que têm jogos agendados um dia antes do encontro com o Sintrense.Lesionado desde o arranque da temporada, o guarda-redes Marchesín poderá somar os primeiros minutos em toda a época e regressar à baliza o FC Porto.Também de regresso, mas no Sporting, deverão estar Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, com o objetivo de ganharem novo ritmo depois de longa paragem, devido a lesão.Perante o Belenenses, no regresso de um dos dérbis históricos do futebol português, o técnico Rúben Amorim deverá também estrear o guarda-redes João Virgínia e dar minutos ao médio uruguaio Ugarte, além de poder igualmente utilizar alguns jogadores da equipa B.Depois da queda aos distritais, o Belenenses, campeão nacional em 1945/46 e vencedor da Taça de Portugal por três vezes, milita agora na Série E do Campeonato de Portugal (nono e penúltimo classificado) e eliminou o Pêro Pinheiro (5-3), na segunda eliminatória.





Benfica com cautela







No sábado, o Benfica fecha a participação dos "três grandes" frente a um rival dos campeonatos profissionais, o Trofense, que segue no 14.º posto da II Liga.Na Trofa, Rafa, lesionado, é baixa certa na equipa de Jorge Jesus, que deverá também dar minutos a jogadores menos utilizados, como Helton Leite, Morato, André Almeida, Pizzi, Rodrigo Pinho e Gonçalo Ramos.Na última vez que disputou a I Liga, em 2008/09, o Trofense não conseguiu fugir à despromoção, mas terminou a época sem derrotas perante o Benfica, com um triunfo por 2-0 em casa e um empate 2-2 na Luz, naqueles que foram os dois únicos duelos entre as duas formações.

A obrigatoriedade de os 18 primodivisionários jogarem fora de casa impossibilitou confrontos entre equipas da I Liga na terceira eliminatória da Taça de Portugal.





Programa da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol:



- Sexta-feira, 15 out:



Académica (II) – Famalicão (I), 18h00 (Canal 11)



Sintrense (CP) – FC Porto (I), 18h45 (SportTV)



Belenenses (CP) – Sporting (I), 20h45 (TVI)



- Sábado, 16 out:



Oliveira do Hospital (L3) – Vitória de Guimarães (I), 11h00 (Canal 11)



Leixões (II) - Vilaverdense (CP), 15h00



Sporting de Espinho (CP) - Caldas (L3), 15h00



Valadares Gaia (CP) - Casa Pia (II), 15h00



Oriental Dragon (L3) – Moreirense (I), 15h00



Berço (CP) – Belenenses SAD (I), 15h00



Camacha (CP) – Tondela (I), 15h00



União de Leiria (L3) – Santa Clara (I), 16h00 (Canal 11)



Louletano (CP) - Estrela da Amadora (II), 18h00



Trofense (II) – Benfica (I) (Canal 11), 20h15 (TVI)



- Domingo, 17 out:



Varzim (II) – Marítimo (I), 11h00 (Canal 11)



Vitória de Setúbal (L3) – Vizela (I), 14h00 (Canal 11)



Moitense (D) – Sporting de Braga (I), 15h00 (SportTV)



Felgueiras (L3) – Estoril Praia (I), 15h00



Condeixa (CP) – Gil Vicente (I), 15h00



Águias do Moradal (D) – Paços de Ferreira (I), 15h00



Leça (CP) - Arouca (I), 15h00



Benfica Castelo Branco (CP) - Penafiel (II), 15h00



Feirense (II) - Nacional (II), 15h00



Vilafranquense (II) - Real Massamá (L3), 15h00



Cinfães (D) - Farense (II), 15h00



Alverca (L3) - Anadia (L3), 15h00



Mafra (II) - União 1919 (CP), 15h00



Castro Daire (CP) - Olhanense (CP), 15h00



Serpa (CP) - Sporting da Covilhã (II), 15h00



Paredes (CP) - Académico de Viseu (II), 15h00



Torreense (L3) - Fafe (L3), 15h00



UD Oliveirense (L3) – Portimonense (I), 17h00 (Canal 11)



Rio Ave (II) – Boavista (I), 20h00 (Canal 11)



Nota: I Liga (I), II Liga (II), Liga 3 (L3), Campeonato de Portugal (CP), Distritais (D).