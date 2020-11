Taça. Sacavenense-Sporting será disputado no Estádio Nacional

Nesta terceira ronda da Taça de Portugal, a primeira em que participam as equipas da I Liga, o FC Porto, detentor do troféu, vai jogar em casa do Fabril do Barreiro, no dia 22 de novembro.

Já o Benfica, finalista da última edição, desloca-se ao recinto do Paredes, do Campeonato de Portugal, em partida antecipada para 21 de novembro, às 21h15.