Taça. Sporting em Leça e FC Porto em Vizela

Sorteio dos quartos de final da Taça de Portugal:



Portimonense - Mafra;





Vizela - FC Porto;





Rio Ave - Tondela;





Leça - Sporting.











O Leça, do Campeonato de Portugal, é a única equipa do quarto escalão do futebol português ainda em competição e vai receber o campeão nacional, Sporting.



Tarefa mais complicada terá o FC Porto na deslocação a Vizela, que eliminou na semana passada o detentor do troféu, o SC Braga.



O Portimonense é favorito na receção ao surpreendente Mafra (II Liga), mas a equipa algarvia não poderá facilitar.



O Rio Ave recebe uma equipa da I Liga, o Tondela, num reencontro entre as duas formações após a descida de divisão dos vilacondenses.



O Rio Ave foi finalista vencido da competição em 1983/84 e 2013/14.



Das oito equipas ainda em prova, apenas o FC Porto e o Sporting, ambos por 17 vezes, conseguiram vencer a prova rainha, da qual o Benfica é o recordista de títulos, com 26 troféus.



Os jogos dos quartos de final estão previstos para o período entre 11 e 13 de janeiro de 2022.





Sorteio das meias-finais



Vencedor do Portimonense-Mafra frente ao vencedor do Rio Ave-Tondela;



Vencedor do Vizela-FC Porto defronta vencedor do Leça-Sporting.



Os jogos da primeira mão das meias-finais estão agendados para os dias de 1 e 3 março.



A segunda mão deverá ocorrer entre 19 e 21 de abril.



A final da Taça de Portugal joga-se a 22 de maio de 2022.