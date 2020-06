TAD analisa recurso do Cova da Piedade

O Conselho de Justiça ao declarar-se incompetente para decidir o fim da 2.ª Liga, remeteu o recurso do Cova da Piedade para o TAD.







Esta decisão deverá ser anunciada ainda esta quarta-feira e o efeito suspensivo da decisão de acabar a segunda liga também é retirado.



Recorde-se que a 5 de maio, após confirmar o fim definitivo da época de 2019/20 da 2.ª Liga, a direção da Liga de clubes aprovou "por unanimidade" a despromoção do Cova da Piedade e do Casa Pia, assim como a promoção do Nacional e do Farense, o que levou o Marítimo a avançar com um recurso para o TAD, em 15 de maio.Quando a 2.ª Liga foi interrompida, após 24 jornadas, o Casa Pia ocupava o 18.º e último lugar, com 11 pontos, e o Cova da Piedade o 17.º e penúltimo, com 17.