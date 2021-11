TAD anula três jogos à porta fechada ao Vitória de Guimarães pelo "caso Marega"

O acórdão do TAD declara que “não ficou demonstrado que o Vitória tenha promovido, ou sequer consentido ou tolerado os cânticos racistas em questão, pela simples razão de que não ficou provado, nestes autos, que o Vitória tenha tido um conhecimento efetivo e/ou atempado da ocorrência dos factos em causa, que lhe permitisse encetar uma reação efetiva aos acontecimentos em tempo útil”, revelou à agência Lusa fonte ligada ao processo.



Em causa estava o castigo de três jogos à porta fechada e uma multa de 53.500 euros imposto pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) relativamente aos incidentes ocorridos no minuto 69 do encontro entre Vitória e FC Porto, realizado no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em 16 de fevereiro de 2020, que terminou com um triunfo dos ‘dragões’ por 2-1.



Autor do segundo golo ‘azul e branco’ nesse jogo, o avançado internacional pelo Mali pediu para ser substituído e abandonou mesmo o relvado na sequência de insultos racistas oriundos das bancadas com adeptos do Vitória.



De acordo com outra fonte ligada ao processo, na decisão, passível de recurso para o Tribunal Central Administrativo, o TAD iliba o clube vimaranense, apesar de ter confirmado a existência de insultos racistas.



Na sequência do caso, a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) também puniu o Vitória com uma “sanção acessória de realização de três espetáculos desportivos à porta fechada, com início do cumprimento da sanção após regresso do público aos espetáculos desportivos” e uma multa de 53 mil euros, num despacho de 20 de outubro de 2020.



Este castigo também foi alvo de recurso por parte do emblema minhoto, mas a contestação ainda está em apreciação no juízo local criminal do Tribunal de Guimarães.



Em julho, o TAD já tinha anulado o outro castigo imposto ao Vitória de Guimarães no âmbito do ‘caso Marega’, que ditava um jogo à porta fechada e uma multa de cinco mil euros devido à “ausência de som das gravações captadas pelo sistema de videovigilância”, segundo um despacho de 18 de maio de 2021 do CD da FPF.



Os minhotos têm agora pendentes dois jogos à porta fechada e uma multa de 13 mil euros, por “factos ocorridos” nos jogos com o Sporting de Braga, de 10 de novembro de 2019 (derrota vitoriana por 2-0), e com o Benfica, de 04 de janeiro de 2020 (derrota por 1-0).



O Vitória já cumpriu três jogos à porta fechada no âmbito do ‘caso Marega’ impostos pelo CD da FPF em 04 de maio de 2021, perante o Famalicão (derrota por 1-0), em 12 de maio, Benfica (derrota por 3-1), em 19 de maio, e Leixões (triunfo por 4-1), em 26 de julho.



Nesses três jogos, os recintos estavam interditos ao público devido à pandemia de covid-19.