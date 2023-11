TAD "chumba" recurso de Mário Loja contra o Boavista

De acordo com o acórdão publicado no sítio daquela entidade jurisdicional na Internet, o colégio arbitral indeferiu a solicitação do ex-defesa, que alinhou nas "panteras" de 2001 a 2004 e em 2010/11, condenando-o a pagar 30.000 euros de custas do processo judicial.Em causa estavam dívidas de 111.250 euros, alegadamente relativas a créditos salariais, que já remontam a 2004, mas que o Boavista apenas se comprometeu a pagar em 2012, quando celebrou um terceiro acordo com Mário Loja no Tribunal do Trabalho de Setúbal.A deliberação do TAD confirma a decisão favorável às "panteras" proferida anteriormente pelo Tribunal Judicial da Comarca do Porto, que contestou e anulou a sentença inicial do Juízo de Execução, instância que não tinha competência para deliberar sobre a matéria.