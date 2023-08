TAD também julga improcedente queixa do Marítimo à Liga por causa do Estrela

Fonte da Liga divulgou hoje à Lusa que, tal como aconteceu com a queixa dos madeirenses, feita em julho, contra a LPFP, mas por causa do Boavista, o TAD tomou a mesma decisão no procedimento que envolvia o Estrela da Amadora, emblema que está de regresso ao primeiro escalão, após 14 anos de ausência.

O Marítimo submeteu uma providência cautelar contra a LPFP no TAD, visando o Estrela da Amadora, por alegadas irregularidades financeiras, emblema que derrotou o clube do Funchal no play-off de acesso à edição 2023/24 da I Liga, relegando-o mesmo para o segundo escalão.

O clube madeirense tinha feito o mesmo, mas tendo como alvo o Boavista.

Há cerca de duas semanas, o TAD também já tinha indeferido uma providência cautelar apresentada pelo Sporting da Covilhã, despromovido à Liga 3, contra a LPFP, relativa ao processo de licenciamento do Leixões, da II Liga, dando razão ao organismo que gere as competições profissionais.