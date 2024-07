Taichi Fukui emprestado pelo Bayern ao Arouca

Taichi Fukui, internacional sub-20 em 12 ocasiões, estreou-se no campeonato do Japão ao serviço do Sagan Tosu em 2021, tendo depois consumado a sua mudança para a Alemanha, em janeiro de 2023.Desta feita, o Arouca garante o sétimo reforço para a época 2024/2025, depois de ter anunciado na quarta-feira a contratação de Jose Fontán, proveniente do Celta de Vigo, para além de Chico Lamba, Nico Mantl, Tiago Esgaio, Pablo Gozálbez e Alex Pinto, já integrados no grupo de trabalho.