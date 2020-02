Tarantini renova com o Rio Ave por mais uma temporada

O jogador, de 36 anos, irá, assim, integrar os quadros do clube até 2021 e cumprir a sua 13.ª temporada consecutiva ao serviço do emblema vila-condense, pelo qual já completou 400 jogos, desde a sua chegada, em 2008.



"o Rio Ave foi o meu único clube na I Liga. É a minha casa e a minha segunda família. Faz todo o sentido continuar mais uma época. Sinto o mesmo entusiasmo e alegria de quando comecei esta caminhada", disse Tarantini, em declarações ao site do clube.



Apesar de reconhecer que a sua carreira está perto do final, o médio, que esta época participou em 28 jogos e apontou 5 golos, mostrou confiança nas suas capacidades e agradeceu ao clube o convite para estender o vínculo.



"Sempre afirmei que enquanto o meu corpo me diga para continuar e acorde com a mesma vontade de treinar e evoluir, quero prosseguir. Por isso, o convite do presidente deixa-me orgulhoso e agradecido pela confiança. Quero continuar a fazer parte deste projeto fantástico que vi nascer e crescer", disse o jogador.



Já António Silva Campos, presidente do Rio Ave, considerou que a renovação com Tarantini "era um passo óbvio", enaltecendo o exemplo que o capitão dá "como profissional e homem".



"Havia um compromisso mútuo. Ele com a consciência de perceber os sinais do seu corpo e a sua predisposição para continuar, e nós com este reconhecimento da sua importância no balneário e fora dele. Aos 36 anos, o Tarantini é uma referência, um dos jogadores mais influentes e com mais utilização, por isso não há lugar a qualquer dúvida. Faz parte do Rio Ave e vice-versa", disse o dirigente.



António Silva Campos reconheceu, ainda, o papel do jogador "no crescimento e afirmação do Rio Ave nos últimos anos", salientando a sua "liderança, responsabilidade e sobretudo a paixão pelo clube"



Ricardo Monteiro, conhecido no mundo do futebol como Tarantini, chegou ao Rio Ave em 2008, clube onde se estreou na I Liga, depois de ter feito a formação no Amarante, e ter evoluído como sénior no Sporting da Covilhã, Gondomar e Portimonense.



O jogador renovou agora o seu contrato com os vila-condenses até junho de 2021, e na partida de hoje, com o Belenenses SAD, da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, vai ser homenageado pelo clube por ter atingido a marca de 400 jogos.