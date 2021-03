Tarja ameaça invasão da academia do Vitória de Guimarães

", lia-se na tarja que apareceu colocada num prédio em frente às instalações do emblema minhoto.A mensagem surgiu após o treinador vitoriano, João Henriques, no rescaldo ao triunfo de sexta-feira, sobre o Boavista (2-1), ter dito que a Internet não tem faltado em Guimarães, numa alusão às críticas dos adeptos nas redes sociais durante a série de cinco jogos sem vencer que os seus pupilos interromperam na jornada anterior.O clube vimaranense comunicou, entretanto, que, "perante o tom intimidatório" da mensagem, contactou "de imediato as autoridades policiais competentes", que se deslocaram ao local para "a retirada das tarjas e para o levantamento do respetivo auto".", lê-se na nota publicada no sítio oficial na Internet.Em 17 de janeiro de 2018, um grupo de cerca de 30 adeptos invadiu o treino do plantel do Vitória, então treinado por Pedro Martins.

O clube de Guimarães ocupa a sexta posição da tabela classificativa, com 35 pontos, após 21 jornadas, e visita, na próxima jornada, o Sporting de Braga, segundo classificado, em mais uma edição do clássico do Minho, agendado para as 21h45 de 9 de março, uma terça-feira.