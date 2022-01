Técnico do Belenenses SAD elogia ideias "muito claras e consolidadas" do Vizela

"(O Vizela) Tem uma ideia consolidada assente numa pressão constante sobre os rivais e tem ideias bem definidas no processo defensivo. É uma equipa muito agressiva no momento em que ganha a bola e procura a profundidade em jogadores com velocidade, que criam bastante perigo aos adversários", frisou, em videoconferência de imprensa.



Na antevisão ao duelo com os vizelenses, Filipe Cândido assegurou um Belenenses SAD otimista para o encontro, num processo de reconstrução após o surto de covid-19 que obrigou todo o plantel a permanecer em isolamento profilático durante duas semanas.



"Tivemos poucos jogos, mas, recentemente, já fomos tendo alguma regularidade nos treinos e consistência de trabalho. Não tenho dúvidas de que a nossa equipa se apresenta mais coesa e forte. Começamos a sentir que vamos disputar os jogos de outra forma e ser a equipa que queremos ser ao longo de 90 minutos", realçou o técnico dos 'azuis'.



O Belenenses SAD ocupa o último posto, com menos dois jogos, mas Filipe Cândido rejeitou a ideia de 'tudo ou nada', pois sobram 21 rondas, embora admita que cada partida é de "extrema importância" e cada ponto "pode fazer a diferença no final".



"A mentalidade vai ter de ser sempre a de discutir cada jogo da melhor forma possível para tentar vencer. Temos de pensar de forma muito positiva e a acreditar no que estamos a fazer. Se o fizermos bem feito, estamos mais perto de vencer", expressou.



Na quarta-feira, o Belenenses SAD deslocou-se ao reduto do Famalicão, num encontro adiado a cerca de duas horas do início devido a casos de covid-19 na equipa nortenha, o que foi "uma pancada forte" para a turma lisboeta, que estava pronta para o duelo.



"Poderia ter sido evitável. Se não tivéssemos feito a viagem, mudaria toda a semana de trabalho. Pode ter permitido estarmos mais frescos de um jogo para outro, mas acaba por condicionar um pouco a semana. Sendo assim, alterámos imediatamente o foco, direcionámo-lo para o Vizela e vamos apresentar-nos fortes no jogo", indicou.



Sandro, Jordan van der Gaag, Chico Teixeira e Rafael Camacho continuam a constar do boletim clínico do Belenenses SAD, que, por outro lado, já terá Yaya Sithole, Abel Camará e Safira com mais tempo de recuperação e aptos para poderem ser opções.



O lanterna-vermelha Belenenses SAD, com oito pontos, visita o Vizela, que figura na 14.ª posição da tabela, com 13, às 15:30 de domingo, num jogo em atraso da 13.ª ronda da I Liga de futebol, com arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.