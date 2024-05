Técnico do Moreirense quer bater recorde e cumprir "todos os objetivos"

Sexta classificada, a equipa minhota igualou a sua melhor marca, de 52 pontos, na ronda anterior, ao derrotar o Casa Pia, por 1–0, e precisa de um empate no sábado para ‘elevar a fasquia’, mas o técnico de 42 anos exprimiu a ambição de encerrar o campeonato com quatro triunfos seguidos, algo que, a seu ver, os jogadores merecem.



“Queremos bater esse recorde. Igualámos. Não estamos satisfeitos. Foi mais difícil nesta semana manter o foco a 100%. A malta treinou muito bem. Acredito numa resposta muito boa, com uma vitória, porque a merecemos, com todo o respeito pelo adversário. Queremos conseguir todos os objetivos internos ao longo dos últimos meses e manter a baliza a zeros”, disse, ao projetar o desafio marcado para as 18h00, em Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães.



O ‘timoneiro’ dos ‘cónegos’ perspetivou ainda “um bom jogo”, com protagonistas a “quererem valorizar” o futebol de parte a parte, numa altura em que o Estoril Praia já garantiu a permanência no escalão maior, ocupando o 13.º lugar, com 33 pontos.



“São duas equipas muito cientes da sua qualidade, individual e coletiva. Acredito que será um jogo bastante positivo pela falta de pressão, com duas equipas tranquilas e duas ideias de jogo distintas, mas focadas em valorizar o jogo”, realçou.



O técnico pediu ainda um esforço aos adeptos ‘cónegos’ para “um estádio bem composto”, porque, a seu ver, o plantel merece “ser aplaudido por tudo o que foi a época, pela forma como elevou o nome do clube”, independentemente do jogo que fizer no sábado e do resultado.



Convencido de que as eliminações da Taça da Liga, em julho de 2023, na receção ao Farense, e da Taça de Portugal, em outubro, diante do Paredes, do Campeonato de Portugal, são “dissabores que em nada beliscam a época”, Rui Borges assumiu ter evoluído como treinador ao longo da temporada.



“Fizeram de mim melhor treinador. Espero que tenha conseguido ajudar todos. Tenho uma boa relação com todos eles. Acreditaram sempre no nosso discurso limpo, honesto, direto, simples. Hoje, a capacidade de antecipar as coisas em termos cognitivos é decisiva entre chegar ao topo ou não, porque há muita qualidade técnica e tática”, disse, enaltecendo o trabalho do diretor desportivo, Marco Couto.



O treinador recusou ainda comentar o alegado interesse do vizinho Vitória de Guimarães na sua contratação para a época 2024/25 e assumiu precisar de férias após cumprir o último jogo pelo Moreirense na presente época, depois de ter dedicado o verão anterior no curso para obter o Nível IV da UEFA como treinador.



O Moreirense, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 52 pontos, recebe o Estoril Praia, 13.º, com 33, em desafio marcado para as 18h00 de sábado, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães, com arbitragem de Carlos Macedo, da Associação de Futebol de Braga.