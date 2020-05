Testes ao plantel do Rio Ave sem casos positivos

Os exames foram realizados, na quinta-feira, a todos os jogadores do plantel, equipa técnica e restantes elementos da estrutura do futebol profissional que lidam, diariamente, com os jogadores.



Ainda assim, e apesar de não haver registos de infetados, o emblema vila-condense garantiu que serão mantidos os procedimentos de segurança nas sessões de treino do plantel, que desde segunda-feira evolui no estádio.



"Serão mantidos cuidados redobrados na utilização de material de treino, no respeito pelo distanciamento, na etiqueta respiratória ou na utilização de máscara em espaços fechados. Também a higienização no estádio permanece rigorosa, diária e permanente", revelou o Rio Ave, em comunicado.



O clube de Vila do Conde assegurou, também, que "os atletas continuam a evitar ao máximo a utilização de balneários" e que o trabalho no relvado "mantém-se protegido de contacto que possa significar um aumento de risco de contágio", estando atualmente o plantel a trabalhar dividido em dois grupos.



Em Portugal, a pandemia de covid-19 provocou a morte a 1.114 pessoas das 27.268 confirmadas como infetadas, e há 2.422 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.



Em Vila do Conde registaram-se, até hoje, 274 infetados pela doença.