Tetracampeões nacionais iniciam a nova época

Mário Aleixo - RTP 30 Jun, 2017, 09:01 | Futebol Nacional

O centro de estágio do Seixal vai abrir as portas para receber os tetracampeões nacionais | slb.pt

O plantel encarnado começa com a habitual realização dos exames médicos e físicos mas apesar da data do regresso estar marcada para hoje, há atletas como Jardel e Grimaldo que já chegaram ao Seixal há alguns dias para recuperarem de lesões.



O regresso dos jogadores far-se-á aos poucos, dado que ainda há jogadores ao serviço das suas seleções e outros a terminarem as férias por terem começado mais tarde o período de descanso.



Para já as principais novidades serão Seferovic, Krovinovic, Arango, Alex Pinto e Chrien.



Mas outros estarão para chegar como o guarda-redes André Moreira o potencial substituto de Ederson.



Durante a pré-época a equipa passará os primeiros dias no Seixal e de seguida viajará para a Suíça.



Até ao início de agosto o Benfica jogará ainda a Algarve Cup, a Eusébio Cup e a Emirates Cup.



O primeiro compromisso oficial está marcado para 5 de agosto, data marcada para a realização da Supertaça com o Vitória de Guimarães.