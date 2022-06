Théo Fonseca é reforço para o ataque do Famalicão

O jogador luso-francês, de 21 anos, chega do Felgueiras 1932, da Liga 3, pelo qual marcou 15 golos em 28 jogos, números que o levaram a ser eleito a revelação da prova na última temporada.



Depois de ter atuado pelos franceses do Nancy, Théo Fonseca tornou-se internacional sub-18 por Portugal em 2018. Nesse ano foi para o Vitória de Guimarães, onde esteve durante duas épocas, antes de rumar a Felgueiras.



“Acredito que este seja o passo ideal para continuar o meu processo evolutivo, com a certeza de que tudo farei para ajudar a equipa do Famalicão a obter os objetivos”, disse Théo Fonseca, em declarações reproduzidas no site oficial dos famalicenses.



Depois da renovação do treinador Rui Pedro Silva, e da contratação de André Simões (ex-AEK Atenas), o Famalicão anuncia agora o segundo reforço para a temporada 2022/23, com a chegada de Théo Fonseca. Os famalicenses renovaram ainda contrato com a jovem promessa Gustavo Sá, de 17 anos, que irá estar presente nos trabalhos de pré-época da equipa sénior.